猫は言葉を話さなくても、しぐさや表情で気持ちを伝えてくれることがあります。今回話題を集めたのは、そんな猫ちゃんの“ある反応”を捉えた1枚の様子。 思わず二度見してしまいそうな姿に、SNSでは「拡大して見た（笑）」「シルエットが完全にゴジラ」などの声が寄せられています。投稿はXで25万表示、2.4万いいねを記録しました。 【写真：窓辺にいた黒猫→『カラス』が近づいてくると、『耳』がわかりやすく変化して…