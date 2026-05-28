今回紹介するのは、Threadsに投稿された、猫ちゃんのほっこりするひとコマ。ステップ台を出したところ、どうやらそこはすっかりお気に入りスポットになっていたようです。投稿主さんが呼んでみると、可愛いことになったということですが…。 投稿はThreadsにて、9.8万回以上表示。1.3万件以上のいいねが寄せられるなど、多くの猫好きたちの注目を集めています。 【写真：ステップ台の中に『入り込む猫』→飼い主に呼ばれる