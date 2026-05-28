28日に逮捕されたことをJVAが発表日本バレーボール協会（JVA）は28日、男子日本代表にメンバー登録されていたミドルブロッカーの佐藤駿一郎（ウルフドッグス名古屋）が薬物所持の容疑で同日逮捕されたことを発表。警察が事実関係の調査を進めているとし、謝罪した。この日予定されていた2026年度男子日本代表のキックオフ記者会見は中止になった。この日は午後2時30分から会見予定だったが、報道陣が会場に入れたのは2時50分頃