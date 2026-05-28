猫が『笑っているような顔』をしているときの理由 1.リラックスして安心しているから 猫が笑っているように見えるもっとも多い理由は、「安心している状態」だからです。 たとえば、飼い主さんのそばで香箱座りをしながら目を細めているときや、ウトウトしながら口元がゆるんでいるときは、警戒心がかなり薄れているサインと考えられます。 とくに、半分眠そうな顔でゆっくり瞬きをしている場合は、「ここは