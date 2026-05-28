気温が高い日が増え、コーデに軽やかさを出したくなるこの時季。気軽に季節感をプラスするなら、小物の素材やカラーも意識してみて。今回は、春夏らしさを高めてくれそうな「淡ベージュの編み込みバッグ」をご紹介します。大人に似合う上品さが感じられるアイテムを【ZARA（ザラ）】からピックアップしました。 立体的なフォルムで個性をプラス 【ZARA】「マルチポジションバケットバッグ」\8,590（税