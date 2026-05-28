世界の国々で行われている性売買の規制について考える風俗ジャーナリスト・生駒明氏の連載『世界の性売買と国家』。「合法化モデル」について取り上げる第2回、後編ではドイツの事例について紹介する。「ヨーロッパの売春宿」とも呼ばれるその実態とは。性売買が可視化されている性売買を合法化している国の中で、オランダよりも国家の介入度が高いのがドイツである。法律や条例によって細かな規制を敷くことから、「規制主義モデ