AIエージェントはどれだけ使用しても人間のように疲れることがなく、加齢などによる認知機能の低下もないと考えられています。ところが、テキサス大学オースティン校の研究チームが「AIエージェントも老化する」と指摘し、AIエージェントの老化を測定するベンチマークの「AgingBench」を発表しました。AgingBench: AI Agents Age Toohttps://agingbench.github.io/一般にAIエージェントは半永久的に運用できるものとして評価されて