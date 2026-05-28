5月31日のアイスランド戦で5万人のチャントやメッセージ企画を展開するキリンホールディングス株式会社は5月28日、日本代表を“日本一丸”の応援で後押しするプロジェクト「ひとつになるから強くなる。」アクションを始動すると発表した。その第1弾として、日本代表の森保一監督が出演するメッセージ広告を5月31日以降、地上波テレビやデジタルメディア、公式SNSで放映・公開する。1978年から約半世紀にわたり日本サッカー協会