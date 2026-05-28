4人組男性歌謡グループ・モナキの初冠特番『モナキ 純度100％！』が、テレビ朝日にて6月20日24時から放送されることが決定。制作発表記者会見にモナキが出席し、初めてのバラエティー番組出演、冠特番への想いなど番組にかける意気込みを語った。【写真】初冠特番の収録を終えたモナキが会見に登場！ソロカットもスーパー銭湯アイドル・純烈のリーダーである酒井一圭がプロデュースする「セカンドチャンスオーディション」の