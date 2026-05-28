◆第９３回日本ダービー・Ｇ１（５月３１日、東京競馬場・芝２４００メートル）追い切り＝５月２８日、美浦トレセン上原佑紀調教師はグリーンエナジー（父スワーヴリチャード）、ゴーイントゥスカイ（父コントレイル）、フォルテアンジェロ（父フィエールマン）、ライヒスアドラー（父シスキン）の４頭出し。０２年の藤沢和雄元調教師以来となる。共同会見で４頭の手応えを口にした。―ゴーイントゥスカイは青葉賞勝ち「いい内