音楽ユニット「ＹＯＡＳＯＢＩ」が２８日、都内でオンラインゲーム「オーバーウォッチ」とのコラボ・新シーズン発表会に出席し、同ゲームの短編小説「地に堕ちた雀」から着想を得た新曲「オリオン」を発表した。新アルバム「ＴＨＥＢＯＯＫｆｏｒ，」（６月２６日発売）に収録される。新曲について、コンポーザーのＡｙａｓｅは「核となっているのは、キリコとゲンジとハンゾー、３人の関係性」と回答。同ゲームに登場する