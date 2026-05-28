◆スポーツ報知・記者コラム「両国発」イベント取材がほとんどだった記者生活も３年目に入り、最近はインタビューの機会が増えてきた。聞き手として難しさを感じる一方で、相手の言葉に背中を押されることも多い。そう感じさせてくれた１人がＴＢＳの浦野芽良（かいら）アナウンサー（２４）。４月から同局系「上田晋也のサンデーＱ」（日曜・前１１時４５分）で進行役を務めている。２００１年生まれ、帰国子女など自分との共通