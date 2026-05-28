俳優の倉悠貴が２８日、都内でＮＨＫのスペシャルドラマ「ある日彼女のパンティーが、」（３１日・後１１時）の完成会見に元乃木坂４６の女優・山下美月と出席した。日本放送作家協会とＮＨＫが共催する第４９回創作テレビドラマ大賞で応募総数１０５６作品から大賞に選ばれた加藤予備氏の脚本をドラマ化。まっすぐ過ぎる夫の想太（倉）と、漫画家を目指す妻の優衣（山下）による心温まる日常を描く。優衣のパンティーをめぐ