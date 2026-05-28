「Indeed」が提供する求人情報メディア『タウンワーク』の新CMで、今田美桜と松平健が共演。2人が“初対面”の喜びを語った。今回の新CMでは、サッカー用品が並ぶスポーツショップ店員に扮（ふん）した今田のもとに、マツケンサンバ姿でリフティングする松平が訪れるという、強烈な違和感とシュールさがクセになるCMとなっている。【動画】クセになる…金ピカ衣装でリフティングをする松平健CM上では2回目の共演となる2人だが