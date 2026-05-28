◆第９３回日本ダービー・Ｇ１（５月３１日、東京競馬場・芝２４００メートル）枠順確定＝２８日、美浦トレセン枠順が発表され、皐月賞３着から挑むライヒスアドラー（牡３歳、美浦・上原佑紀厩舎、父シスキン）は１枠１番に決まった。フルゲートが１８頭になった９２年以降では、１３年キズナ、１９年ロジャーバローズなど最多タイの５勝を挙げる馬番。上原佑調教師は「この馬はスムーズに競馬できるかがカギなので、特に枠順