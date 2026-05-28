記事ポイントグランベルホテルズ＆リゾーツが開業20周年を記念し、2026年6月1日から全12施設で限定オリジナルメニューの提供を開始します北海道・宮城・東京・大阪・京都・スリランカの各施設の料理長が地域食材と高級食材を組み合わせた一品・一杯を用意していますアイヌ語で「ありがとう」を意味する北海道産クラフトジンカクテル「イヤイライケレ」など、土地の文化に根ざした個性的なメニューが揃います 2006年の誕生から