キリンホールディングスは28日、6月に開幕するサッカーワールドカップ（W杯）に向けて日本サッカー協会（JFA）との共同プロジェクトである”「ひとつになるから強くなる。」アクション”の始動を発表した。【動画】真剣な表情で…決意を語る森保一監督同プロジェクトは「選手たちが最高のパフォーマンスを発揮し、最高の景色を見るために“日本一丸”で戦いたい」という森保一監督の想いを受けたもので、サッカー日本代表とサ