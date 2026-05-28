“小説を音楽にするユニット”YOASOBI（Ayase、ikura）が28日、都内で行われた『オーバーウォッチ』×YOASOBIコラボ・新シーズン発表会に登場した。【全身ショット】近未来的な“オーバーウォッチ仕様”衣装で登場したYOASOBI『オーバーウォッチ』は、全世界累計プレイヤー数1億人以上を誇る、基本プレイ無料のチーム対戦型アクションシューティングゲーム。YOASOBIとの期間限定コラボレーションは、7月1日からスタート。ゲー