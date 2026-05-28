俳優の倉悠貴と山下美月が28日、第49回創作テレビドラマ大賞『ある日彼女のパンティーが、』（NHK総合31日後11：00）完成会見に登壇。互いの印象や撮影の裏話を語った。【全身ショット】華やか！ワンピース姿で登場した山下美月＆倉悠貴倉は山下に対して、真面目な印象を持っているそう。「何かいているんだろうというくらい、脚本にいろいろ書いているので」と脚本をチラ見したときに感じたことを語った。そして「同世代の