お笑いコンビ「スリムクラブ」の真栄田賢（50）が28日に自身のX（旧ツイッター）を更新し、電車でモヤッとした出来事をつづった。真栄田は「電車でさ、座って、けっこう空いてたんで、俺、気がゆるんで足くんだのよ。まあ、マナー的には良くない」というが「そしたらさ、電車が停車して駅に着いた瞬間、俺の横に座ってた30代くらいの男が立って、俺の組んでる足を蹴りあげたのよ。周りも、！！！ってなってさ」とまさかの展開