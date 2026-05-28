ABCマートは28日、IMP.の松井奏をモデルに起用した「妄想夏デート企画」を、ファッション誌『sweet」のWebページにて公開した。【写真】恋人目線にドキッ…夏のスタイルで魅了する松井奏本企画では、松井がNew BalanceのTシャツを着用。カフェデートやおうちデート、サプライズデートなど、さまざまなシーンに寄り添うコーディネートを提案。アクティブな外出からデイリーな日常まで、多彩なシーンにフィットする「夏の主役ア