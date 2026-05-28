声優で女優の戸田恵子（68）が27日深夜放送のTOKYOFM「TOKYOSPEAKEASY」（月〜木曜深夜1・00）に出演。NHK連続テレビ小説「あんぱん」（2025年前期）の出演裏話を明かす場面があった。この日は親交が深い声優の山寺宏一とともに出演。昨年は「あんぱん」にそろって出演し、それに伴い、年末にはNHK紅白歌合戦でも盛り上げた。戸田は「まさか『アンパンマン』の歌をあそこで歌うとは。テレビの垣根を超えた」としみじみ。