チャーリーの祖父・ジョーじいちゃん役を4月・5月休演していたタレントで俳優の小堺一機（70）が、4月からケガにより休演していたミュージカル『チャーリーとチョコレート工場』について、6月5日に開幕する大阪公演から復帰することが28日、明らかになった。【画像】小堺一機の復帰を発表したウィリー・ウォンカ役の堂本光一東宝はこの日、書面で「3月ウェスタ川越大ホールでのオープニング公演後の、４月日生劇場公演および５