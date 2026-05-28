あのちゃんの“鈴木紗理奈嫌い”騒動とは何だったのか？時系列で振り返ります。◆番組内で「嫌い」から始まった騒動『あのちゃんねる』内で、あのに名指しで“嫌い”と言われた鈴木紗理奈がSNSでリアクションしたことから始まりました。「共演してない時に言うとか意味わからん。普通にいじめやん」と、あのと番組サイドの姿勢を批判したのです。すると、テレビ朝日が鈴木の所属事務所と話し合いを持つことに。鈴木だけでは