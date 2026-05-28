俳優・アーティストの、のんさんが5月27日、自身のインスタグラムを更新。イベント登壇時のオフショットを公開しました。【写真を見る】【 のん 】イベント登壇時のオフショット 公開にファン歓喜「めっちゃかわいい」「笑顔もスタイルも最高」のんさんは、薄い水色のプリーツ素材の長袖シャツに、チェック柄のベストを重ね、下はブルーのサテン素材のスカートパンツを組み合わせたスタイル。全体の配色はパステルトーンでまとめら