楽天のカーソン・マッカスカー外野手(27)が28日、中日戦が行われるバンテリンドームで1軍に合流した。この日の公示で出場選手登録された。今季加入したマッカスカーは不振のため、2日に今季2度目の出場選手登録抹消。23日のオイシックス戦で2本塁打、6打点を挙げるなど、アピールしていた。