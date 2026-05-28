SNS上の誹謗中傷、フリマアプリのトラブル、多種多様なハラスメントーー。情報が錯綜する社会で、ある日突然、厄介な揉め事に巻き込まれることがあるかもしれない。そんな“明日は我が身”なテーマを、エンタメ要素を入れてセンセーショナルに描く作品がある。正直者の弁護士・比嘉亜希と、元詐欺師のアウトロー弁護士・八木渉がバディを組み、さまざまな法律問題を解決に導く漫画『よき法律家は悪しき隣人』だ。本記事では、原作