◇女子ゴルフツアーリゾートトラスト・レディース第1日（2026年5月28日福島県グランディ那須白河GC＝6500ヤード、パー72）第1ラウンドが行われ、ツアー初優勝を狙うプロ3年目の吉沢柚月（22＝三菱電機）が5バーディー、3ボギーの70で回った。ホールアウト時点で首位と4打差の4位につけた。「今日は3連続バーディーから始まって、アウトの方がインよりは楽かなと思っていたのでアウトで貯金をつくろうと思っていた。そ