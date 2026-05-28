音楽ユニットYOASOBIが28日、都内で「オーバーウォッチ」×YOASOBIコラボ・新シーズン発表会に登壇した。オーバーウォッチはチーム対戦型のアクションシューティングゲームで、7月1日からコラボレーションがスタート。ゲーム内でYOASOBIならではの世界観が展開され、ゲームから着想を得た楽曲「オリオン」がYOASOBIの新アルバムに収録される。ikura（25）、Ayase（32）ともにゲームは大好きだという。アクションゲームとあって理想