知人を殺害する目的で包丁を隠し持ち、殺人の予備をしたとして、上越市に住む無職の男（78）が26日逮捕されました。殺人予備の疑いで逮捕されたのは、上越市南新町に住む無職の男(78)です。警察によりますと、男は5月25日午後7時半ごろから午後9時ごろまでの間、上越市内で知人を殺害する目的で包丁を隠し持ち、殺人の予備をした疑いが持たれています。26日に関係者から「刃物を持っていたので、誰かを殺すのではないか」と警察へ