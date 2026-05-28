2022W杯グループステージでドイツ、スペインを撃破し、世界を驚かせた森保ジャパン。その快挙の裏で、悔しい思いをしたであろう選手がMF久保建英だ。前回大会では発熱、怪我もあり、満足に活躍できなかった。敗れた決勝トーナメント1回戦のクロアチア戦も欠場していて、個人的には苦い大会となったことだろう。あれから3年半。久保は24歳を迎え、所属するレアル・ソシエダで確かな経験を積んできた。日本代表でも48キャップを記録