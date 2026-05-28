2023-24シーズンにはプレミアリーグで19ゴール8アシストの成績を残し、PFA年間最優秀選手にも選ばれたマンチェスター・シティMFフィル・フォーデン。しかし数字的にはこのシーズンがピークであり、今季は定位置を確保できなかった。2026W杯を戦うイングランド代表メンバーからも漏れていて、フォーデンにとっては苦しい時間となっている。才能は申し分ないはずだが、フォーデンに何があったのか。プロサッカー選手協会（PFA）の最