今季のマンチェスター・シティで最も成長した選手と言っていいだろう。一気に評価を上げたのが21歳のMFニコ・オライリーだ。マンCのアカデミーで成長してきたオライリーは、ユース年代では中盤を本職としてきた。しかしマンCにはワールドクラスの選手が揃っており、若いオライリーが中盤で定位置を確保するのは簡単ではない。そこで見つけた新たな役割が左サイドバックだ。193cmとサイズがあるのも魅力で、指揮官ジョゼップ・グア