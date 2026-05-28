アーセナルとイングランド代表の両方で右ウイングのポジションを争う関係にあるのがブカヨ・サカとノニ・マドゥエケだ。最近のシーズンではサカが怪我で離脱することがあり、今季も筋肉系の怪我などで3度離脱した期間があった。その際にマドゥエケが控えているのは心強く、2人ともアーセナルに必要な選手ではある。しかしマドゥエケとしては、アーセナルでも代表でも1番手になりたいところだろう。今のところはサカがアーセナルで