2026W杯優勝候補の一角に挙げられるスペイン代表では、バルセロナFWラミン・ヤマルに注目が集まる。シーズン終盤にハムストリングを痛めるトラブルがあったが、先日発表されたスペイン代表メンバーにもきっちりと入っている。W杯の開幕から出場できるかは分からないが、決勝トーナメントに間に合えばといったところだろうか。ヤマルはまだ18歳と若いだけに、怪我の問題がある場合は無理をしない方がいいとの見方もある。ただ、スペ