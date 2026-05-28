今季のイタリア・セリエAで全体的に目立ったのが『得点力不足』だ。優勝したインテルはリーグ戦38試合で最多89ゴールを挙げたが、70ゴール以上挙げたチームがインテルのみ。2位ナポリは58ゴール、3位ローマは59ゴール、4位FCコモは65ゴール、5位ミランは53ゴール、6位ユヴェントスは61ゴール、7位アタランタは51ゴールと続く。特に5位ミランはシーズンを通して得点力不足に悩んでいて、最終的には5位にまで順位を落としてしまった