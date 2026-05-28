JR西日本は、きょう未明に岡山県高梁市の備中広瀬変電所で煙が発生するトラブルについて、倒木が原因とみられると発表しました。 【写真をみる】架線にかかった倒木（JR西日本提供） 伯備線の方谷駅～井倉駅間で発生した倒木が架線設備に影響し、電流が高圧配電線を通じて変電所内の機器を焼損したとみられています。 この影響で伯備線の一部区間で運転がストップしていましたが、ＪＲ西日本は午後5時以降に運転再開の見