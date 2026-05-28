スペインの名門バルセロナのユースで育ち、トップチームデビューを飾ったオスカル・ミンゲサ。2022年まで在籍し、その後同リーグのセルタに完全移籍している。右サイドの守備的なポジションを本職としており、今季のセルタでは両サイドのWB、3バックの一角として躍動。公式戦47試合に出場して1ゴール6アシストを記録している。そんなミンゲサとセルタの契約は今季限り。契約延長の話はなく、フリーでクラブを去ることにあるようだ