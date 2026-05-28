元ギャルママモデルの日菜あこが27日に自身のアメブロを更新。海外に住む長男が一時帰国したことを報告し、定食チェーン『大戸屋ごはん処』へ足を運んだことを明かした。この日、日菜は長男が行きたがった店が「大戸屋」であったことを報告。長男の様子について「この値段でこんな美味しいご飯が食べられる日本は凄いと、言って『美味しすぎる！』と感動していました」と明かした。続けて、長男の滞在期間が「1週間くらいしかいな