◆第９３回日本ダービー・Ｇ１（５月３１日、東京競馬場・芝２４００メートル）枠順確定世代の頂点を決める日本ダービーの枠順が５月２８日、確定した。２分の１の抽選を突破して晴れ舞台にたどり着いたケントン（牡３歳、美浦・田島俊明厩舎、父リアルスティール）は、２枠３番に決まった。開業１８年目で初めて日本ダービーに出走する田島調教師は「抽選を突破して、本当に運のいい馬ですね」と喜んだ。初芝だった２走前の