日本バレーボール協会は２８日、都内の味の素ナショナルトレーニングセンターで会見。この日、東京都内のパチンコ店で乾燥大麻を所持したとして、麻薬取締法違反（所持）の疑いで逮捕されたバレーボール日本代表の佐藤駿一郎容疑者（２６）について「説明会」を行った。佐藤容疑者の逮捕容疑は２７日夕方、東京・板橋区のパチンコ店で大麻を所持した疑い。日本協会の南部正司技術委員長によれば、佐藤容疑者は「『大変ご迷惑を