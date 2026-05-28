新潟県の佐渡空港に着陸したトキエアの神戸発のチャーター機＝28日午前新潟市の航空会社「トキエア」が28日、神戸空港（神戸市）から佐渡空港（新潟県佐渡市）に初のチャーター便を運航した。佐渡市などによると、佐渡への旅客機は新潟―佐渡便が2014年に運休して以来12年ぶり。県外からの旅客機は1962〜63年の羽田便以来、63年ぶりとなった。チャーター機には関西の旅行業関係者ら20人が搭乗。同行したトキエアの長谷川政樹社