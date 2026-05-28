出入国在留管理庁が入る合同庁舎＝東京都千代田区参院法務委員会は28日、訪日外国人の入国可否を事前に審査する電子渡航認証制度「JESTA（ジェスタ）」の創設や、在留手続き手数料の上限引き上げを盛り込んだ入管難民法改正案を自民党、日本維新の会、国民民主党、公明党などの賛成多数で可決した。立憲民主党や共産党は反対した。JESTAの創設は、外国人の急増を踏まえた入国審査の円滑化や不法滞在の防止が目的。2028年度中の