トヨタ自動車は27日、メーターの表示に不具合があるとして、「クラウン」や「ランドクルーザー」など、約4万3300台のリコールを届け出ました。 ◆リコールの対象トヨタブランド：ランドクルーザー、クラウン、ミライレクサスブランド：UX300h、UX300e、GX550 ◆対象車両の製作期間令和5年（2023年）10月25日から、令和7年（2025年）8月7日までに製作された、合わせて4万3300台