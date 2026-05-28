熊本県八代市役所の庁舎建設をめぐり現金6000万円を受け取ったとして逮捕された市議会議員の男が28日、あっせん収賄の罪で起訴されました。あっせん収賄の罪で起訴されたのは、八代市議会議員の成松由紀夫被告54歳です。成松被告は八代市の新庁舎建設工事をめぐり、「前田建設工業」が工事を落札できるよう2016年から2019年頃にかけて市の職員にあっせんするなどし、見返りに現金6000万円を受け取ったとして、5月7日に逮捕されてい