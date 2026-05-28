乃木坂46の吉田綾乃クリスティーさん（30）が28日に公式ブログを更新し、グループから卒業することを発表しました。吉田さんは公式ブログで「真夏の全国ツアーの地方公演最終日、8月9日の福岡公演を最後に、乃木坂46を卒業することになりました」と報告。続けて「シングルの活動としては41枚目シングル『最後に階段を駆け上がったのはいつだ？』が最後となります」と伝えました。そして、「いろんな理由が重なって卒業を考えた事