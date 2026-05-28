慈恵病院の赤ちゃんポスト「こうのとりのゆりかご」＝2025年5月、熊本市自治体主導では初となる赤ちゃんポストや内密出産の施設設置を目指す大阪府泉佐野市が、先行して取り組む熊本市の慈恵病院に研修で職員らを派遣することが28日、泉佐野市関係者への取材で分かった。プライバシーに配慮した対応や、赤ちゃんを児童福祉支援につなぐ流れなどを学ぶ。研修参加は十数人を想定。市職員や、事業を連携する「りんくう総合医療セ