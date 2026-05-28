女優の三田佳子（84）が28日放送のテレビ朝日「徹子の部屋」（月〜金曜後1・00）にゲスト出演。司会の黒柳徹子（92）との出会いを振り返った。三田は18歳でデビューし、66年。黒柳が「デビューの時に、あなたが。私お話したんですって、あなたと。私全然覚えていないんだけど」と話を振ると、三田は「そうなんですよ。これは私の徹子さんに関わる一番の思い出なんですけれど」と声を弾ませた。当時自身は「学生だったような