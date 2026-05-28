【ダウンロード版セール「スクエニ トクトク！カーニバル」】 開催中 スクウェア・エニックスは、ダウンロード版セール「スクエニ トクトク！カーニバル」を開催している。開催期間はPlayStation Store / ニンテンドーeショップ / ニンテンドーストア / App Store / Google Playが6月10日23時59分頃、Microsoft Storeが6月11日19時頃、Steamストア