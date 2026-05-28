日本バレーボール協会（ＪＶＡ）は２８日、男子日本代表の佐藤駿一郎容疑者が麻薬取締法違反（所持）の疑いで逮捕された件について、都内で説明会を行った。ＪＶＡの国分裕之専務理事は「大変申し訳ございませんでした。非常に重く受け止めている」と謝罪。その上で「選手たちはかなり精神的にもまいっている。かなり落ちた状態になっているので、協会としてやるべきことはある。改めてスタートできるように選手ファーストで、